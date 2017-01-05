На подмосковных трассах работают мобильные пункты обогрева для водителей

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. На подмосковных участках федеральных трасс оборудовано пять пунктов обогрева для помощи водителям, попавшим в заторы в связи с непогодой, сообщили в четверг в пресс-службе зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Ранее в погодном центре "Фобос" РИА Новости сообщили, что за прошедшие сутки в столичном регионе выпало почти 20% от месячной нормы осадков.

"С 4 января на участках федеральных трасс действуют 5 мобильных пунктов обогрева. Пункты расположены на трассах М-1 "Беларусь" (Можайский район), М-4 "Дон" (г.о. Домодедово), М-7 "Волга" (г.о. Орехово-Зуево), М-9 "Балтия" (Волоколамский район), М-10 "Россия" (Клинский район)", — говорится в сообщении.

Мобильные пункты предназначены для оказания своевременной помощи водителям, попавшим в заторы или в ДТП в связи с непогодой. Они представляют собой либо теплые палатки, либо вместительные автобусы с горячим чаем, обогревательными приборами. В случае необходимости в данных пунктах оказывается также медицинская помощь.

"Кроме того, при ухудшении погодных условий могут быть задействованы стационарные пункты обогрева – таких пунктов в области свыше 70. Они разворачиваются на базе придорожных кафе, гостиниц и других объектов.

Всего в зимний период на автомагистралях области дежурят порядка 100 пожарно-спасательных подразделений – задействовано свыше 3 тысяч человек, около 1400 единиц спецтехники", — отметили в пресс-службе.