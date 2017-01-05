Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Спецтехника коммунальных служб Москвы в течение дня несколько раз выйдет на противогололедную обработку и очистку дорог от снега, сообщил в четверг журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В уборке города задействованы около 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники и порядка 42 тысяч рабочих ручной уборки", — сказал Бирюков.

Спецтехника в течение дня несколько раз выйдет на противогололедную обработку и уборку дорог от снега.

"Коммунальные службы держат под особым контролем очистку и противогололедную обработку опасных для движения транспорта участков, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, территорий ТПУ, дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок и пешеходных зон", — добавил Бирюков.

Он отметил, что в Москве в круглосуточном режиме продолжаются работы по вывозу снега на снегосплавные пункты и очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.

Заммэра также обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать ПДД и правила парковки в условиях продолжающегося снегопада, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники, а к пешеходам — соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам.