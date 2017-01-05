В Москве за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Почти 20% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
В "Фобосе" также отметили, что снегопады продолжатся, но их интенсивность будет постепенно уменьшаться, полное прекращение ожидается в рождественскую ночь.
"Сегодняшний день в Москве станет началом ощутимого понижения температурного режима, столица окажется в тылу атлантического циклона… пасмурно, временами снег, который принесет дополнительно еще 3-5 миллиметров осадков", — отметили в погодном центре.
По данным синоптиков, сегодня ожидается похолодание до —6… —8 градусов, а в рождественскую ночь столбики термометров в Москве могут опуститься до —25 градусов.