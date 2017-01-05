В Крыму из-за непогоды объявили два штормовых предупреждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Сразу два штормовых предупреждения — первое в связи с сильными осадками, второе в связи с подъемом уровня воды в реках — объявлены в Крыму, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По прогнозам, сильные дожди пройдут днем в четверг в южных и восточных районах Крыма. Также сильные осадки ожидаются в горах.

"5-6 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при нахождении вблизи любой реки соблюдать осторожность и не подходить к потоку воды.

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