Медведев в ЮФО обсудит использование спортивных объектов Сочи

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в Южный федеральный округ (ЮФО) в четверг проведет совещание об использовании спортивных и туристических объектов Сочи, говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.

По данным правительства, в совещании также примут участие вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр спорта Павел Колобков, глава Минфина Антон Силуанов, министр культуры Владимир Мединский и другие представители российских ведомств.

Как отмечает пресс-служба, туристическая инфраструктура и ресурсы Сочи позволяют эффективно развивать пляжный, горнолыжный, деловой, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, образовательный туризм.

Кабмин сообщает, что в 2014-2016 годах в Сочи проведено 549 мероприятий, в том числе 324 спортивных мероприятия, 129 культурно-массовых мероприятий и 96 конгрессов и форумов.

Как подчеркивает правительство, динамика увеличения количества туристов в Сочи указывает, что спортивные и культурно-массовые мероприятия, проводимые на спортивных и туристических объектах, построенных к XXII Олимпийским зимних играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года, а также инфраструктура постолимпийского наследия обеспечивает устойчивый поток туристов.