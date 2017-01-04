Рядом с российской границей построят новый мост в Грузии

ТБИЛИСИ, 4 янв – РИА Новости. Новый мост построят на 113-ом километре автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, передает в среду агентство Sputnik Грузия со ссылкой на Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Он станет альтернативой мосту через ущелье у села Коби, который был построен в 80-х годах прошлого века и не подлежит восстановлению.

"Обновленная инфраструктура будет способствовать безопасному и комфортному передвижению местного населения, туристов и безопасности транзитных перевозок в направлении Казбеги", — говорится в сообщении.

Новый мост обойдется бюджету более чем в 1,78 миллиона долларов.