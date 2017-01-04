Почти 42 тысячи человек чистят московские улицы от снега

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Почти 42 тысячи человек и около 11 тысяч единиц спецтехники занимаются уборкой снега в российской столице, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По прогнозу синоптиков, к вечеру в городе выпадет до двух сантиметров снега, в ночь — еще 8-9 сантиметров при температуре минус 7-8 градусов. Ожидаются метель и порывистый ветер до 17 метров в секунду", — рассказал Бирюков.

По его словам, днем в четверг прирост снега составит еще до трех сантиметров.

"Для ликвидации последствий снегопада задействованы около 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники и порядка 42 тысяч рабочих ручной уборки", — сказал заммэра.

По его словам, спецтехника несколько раз выйдет на прометание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой. Коммунальщики взяли под особый контроль очистку и противогололедную обработку опасных для движения транспорта участков, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, территорий ТПУ, дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок и пешеходных зон. В городе в непрерывном режиме вывозят снег.

Власти попросили автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники, а пешеходов соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам.