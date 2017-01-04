Власти Москвы заявили о готовности к рождественским морозам

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Энергетическая система в российской столице готова к рождественским морозам, заявил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По прогнозам синоптиков, ночью 7 и 8 января температура воздуха в Москве вплотную приблизится к отметке в минус 27 градусов. Но запас прочности систем энерго- и ресурсоснабжения города позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей при любых температурах ниже нуля", — сказал он.

Бирюков напомнил, что все городские службы, включая энергетиков, из-за новогодних и рождественских праздников были переведены на усиленный режим работы еще 26 декабря прошлого года.

"Под круглосуточным контролем находится работа всех 15 ТЭЦ, 172 районных тепловых станций, квартальных тепловых станций и малых котельных города. В режим постоянной готовности переведены более 670 аварийно-восстановительных бригад, более 2,5 тысячи электростанций мощностью от 30 до 1250 кВт", — уточнил заммэра.

Московская энергосистема, по его словам, также готова к работе в условиях повышенного энергопотребления.

"Запасы имеющейся мощности энергетических систем позволяют в полном объеме покрывать максимумы нагрузок. К примеру, по вырабатываемой тепловой мощности имеется 30-процентный запас, по газу запас составляет 25 процентов", — сказал заммэра, отметив, что сформированные в Москве запасы резервных видов топлива (мазут, уголь, дизельное топливо) превышают установленные нормативы и позволяют обеспечить автономную работу систем города в течение 15 суток.

Особое внимание уделено регулированию режимов работы ТЭЦ, тепловых станций и котельных в зависимости от изменения погодных условий. Бирюков также добавил, что в настоящее время энергетики начали подъем температуры теплоносителя и вывод на параметры, соответствующие температурам наружного воздуха.