КС изучит вопрос "бессменности президентов" региональных адвокатских палат

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Конституционный суд РФ изучит нормы закона, позволяющие президентам региональных палат бессменно находиться в этом статусе, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

"В Конституционном суде РФ находится на изучении моя жалоба в части обнаружившейся неопределенности в вопросе толкования определения о том, что один и тот же адвокат не может являться президентом палаты более двух сроков подряд. Несмотря на подобный запрет, в 60 регионах палаты возглавляют одни и те же бессменные президенты, которые используют различные уловки: например, на выборах побеждает другой адвокат, который через несколько дней уходит в отставку, и предыдущий президент вновь занимает "свою должность", — отметил Трунов.

По его мнению, отсутствие четкого правового регулирования вопроса о сроках пребывания лица на должности президента адвокатской палаты ведет к злоупотреблениям, а в целом — к дискредитации института адвокатуры.

Трунов состоит в адвокатской палате Московской области, которую уже 14 лет возглавляет Алексей Галоганов. Защитник пытался оспорить последнее назначение Галоганова президентом палаты в Лефортовском суде Москвы, однако в июле 2015 года суд требования Трунова отклонил, позднее Мосгорсуд счел данное решение законным.

В жалобе в КС он указывает, что ограничение срока правления — законодательная норма, которая является методом предотвращения возможности монополизации, когда руководитель фактически становится "пожизненным президентом".

Адвокатская палата Московской области в 2016 году лишила Трунова статуса адвоката, в том числе из-за его конфликта с руководством, однако 30 декабря Лефортовский суд Москвы вернул ему этот статус.