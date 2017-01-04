В Оренбуржье 122 человека провели ночь в пунктах обогрева из-за метели

УФА, 4 янв – РИА Новости, Рамиля Салихова. Более 120 водителей и пассажиров автомобилей, застрявшие на трассах Оренбургской области из-за метели и снежных заносов, переночевали в мобильных пунктах обогрева, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по области.
"В мобильных пунктах обогрева на трассах и пунктах временного размещения ночь провели 122 человека, 17 из них — это дети. Мониторинг дорог, на случай, где могут быть застрявшие путники, проводят четыре оперативные группы. В настоящее время закрытый участок дороги остается ограниченным", — сообщил представитель ведомства.
Спасатели рекомендуют жителям отказаться от дальних поездок на автомобилях до стабилизации погодных условий.