В Оренбуржье 122 человека провели ночь в пунктах обогрева из-за метели

УФА, 4 янв – РИА Новости, Рамиля Салихова. Более 120 водителей и пассажиров автомобилей, застрявшие на трассах Оренбургской области из-за метели и снежных заносов, переночевали в мобильных пунктах обогрева, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по области.

С 31 декабря на территории Оренбургской области установилась неблагоприятная погода: сильный ветер и обильные осадки привели к снежным заносам на дорогах и плохой видимости. Спасатели и дорожные службы круглосуточно мониторят опасные участки дорог, расчищают трассы от снега и при необходимости вводят ограничения движения на определенных участках. Во вторник вечером в связи с ухудшением погодных условий с 19.00 до особого распоряжения было ограничено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги "Оренбург-Орск-Шильда", которая граничит с Челябинской областью.

"В мобильных пунктах обогрева на трассах и пунктах временного размещения ночь провели 122 человека, 17 из них — это дети. Мониторинг дорог, на случай, где могут быть застрявшие путники, проводят четыре оперативные группы. В настоящее время закрытый участок дороги остается ограниченным", — сообщил представитель ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям отказаться от дальних поездок на автомобилях до стабилизации погодных условий.