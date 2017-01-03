Кузнецова прокомментировала поручение Путина, посвященное семье

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала значимым тот факт, что одно из первых поручений президента в новом году касается соцсферы и посвящено вопросам целостности российской семьи, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря 2016 года. Пресс-служба Кремля пояснила, что министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

"Очень значимо, что одно из первых поручений президента в новом 2017 году касается социальной сферы и непосредственно посвящено вопросам целостности российской семьи и защите наших детей", — сказала Кузнецова.

Кроме того, отмечается в сообщении, уполномоченные по правам ребенка в регионах совместно с коллегами из Рособрнадзора проанализируют работу органов опеки и попечительства на местах.

"По итогам мониторинга правоприменительной практики в этой сфере будет подготовлен подробный отчет", — добавила омбудсмен.

Во время пресс-конференции 23 декабря одна из журналисток задала президенту вопрос по теме ювенальной юстиции. Она отметила, что проблема вмешательства в семью и возможного изъятия ребенка в случае подозрений на нарушение его прав требует дополнительного обсуждения.

Путин тогда сказал, что он также выступает против "перекошенных стандартов ювенальной юстиции" и пообещал еще раз вернуться к этому вопросу. "Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо", — заявил тогда президент.