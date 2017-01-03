Минтруду разрешили давать разъяснения о единовременной выплате пенсионерам

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Правительство РФ предоставило российскому Министерству труда и социальной защиты право издавать разъяснения по вопросу о единовременной выплате пенсионерам, чтобы обеспечить единообразную трактовку закона, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Российские власти ранее приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей.

"В целях единообразного применения федерального закона "О единовременной выплате гражданам, получающим пенсию" предоставить Министерству труда и социальной защиты РФ право издавать по согласованию с Министерством финансов РФ и при необходимости с другими заинтересованными федеральными органами власти соответствующие разъяснения", — отмечается в документе.