ФССП организовала дежурства для пропуска за рубеж расплатившихся должников

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Судебные приставы в новогодние праздники дежурят во всех крупных пунктах пропуска РФ, оперативно снимая ограничение на выезд за рубеж для расплатившихся должников, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления организации исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков.

Он пояснил, что процедура снятия ограничения после погашения долга – сложный процесс, который в обычное время занимает до двух недель.

"Было принято решение на новогодние праздники организовать круглосуточное дежурство приставов во всех крупных пунктах пропуска, в частности, в международных аэропортах, чтобы погасившие свои долги люди, с которых из-за длительности процедур еще не снято ограничение на выезд за рубеж, смогли выехать из страны", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что если человек погасил долг накануне Нового года, но ограничение на выезд с него еще не снято, то прямо в аэропорту приставы "в ручном режиме" по возможности оперативно будут это ограничение снимать, чтобы человек все же смог вылететь своим рейсом.