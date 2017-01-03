Москвичей призвали войти в Новый год без долгов

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приглашает москвичей присоединиться к флешмобу "Звезды против долгов", в котором уже приняли участие многие известные люди, — проверить свои задолженности по базе на сайте ведомства, погасить их при наличии и прислать свое фото на электронный адрес акции.

Как рассказал РИА Новости представитель московского управления ФССП Тимур Коробицын, в преддверии Нового года российские звезды приняли участие во флешмобе "Звезды против долгов", который продлится все праздничные дни. Известные люди, в числе которых представители музыкального и театрального искусства, а также телеведущие, призывают войти в новый 2017 год без долгов.

"Принять участие может каждый желающий. Для этого необходимо проверить себя в онлайн-сервисе ФССП на сайте ведомства и, убедившись, что ничего не должен, или погасив с помощью онлайн-сервисов свои задолженности, направить фото с надписью "я ничего не должен" по адресу электронной почты: fssp789@mail.ru", — сказал он.

Фото будут размещены на сайте столичного управления ФССП РФ r77.fssprus.ru.

В акции уже приняли участие артисты "Квартета И" Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов, музыкант Алексей Кортнев, телеведущий Валдис Пельш, шоумен Гарик Мартиросян и другие известные личности.

"Этой акцией мы хотим призвать граждан помнить не только о своих правах, но об обязанностях и войти в 2017 год без задолженностей", — сказал собеседник агентства.