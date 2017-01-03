Путин поручил разработать экологический план при расширении Красной Поляны

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения по минимизации экологического ущерба при расширении зон отдыха в районе Красной Поляны, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Краснодарского края, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию", Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и при участии общественных экологических организаций представить предложения по минимизации экологического ущерба при осуществлении работ по расширению зон отдыха в районе Красной Поляны", — говорится в поручении.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев и глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Срок исполнения поручения — 1 сентября 2017 года.