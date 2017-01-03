Глава МЧС положительно оценил работу оперативных служб в новогоднюю ночь

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков удовлетворён работой оперативных служб по обеспечению безопасности празднования Нового года, но просит не расслабляться.
Пучков подчеркнул, что впереди ещё много работы. "Впереди Рождество Христово, продолжаются новогодние праздники, люди продолжают отдыхать, а мы работаем", — отметил он.
Министр напомнил, что с 26 декабря по 15 января все подразделения МЧС России работают в режиме повышенной готовности. Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС общей численностью более 700 тысяч человек и свыше 130 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России — более 170 тысяч человек и свыше 25 тысяч единиц техники.