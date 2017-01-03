Глава МЧС положительно оценил работу оперативных служб в новогоднюю ночь

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков удовлетворён работой оперативных служб по обеспечению безопасности празднования Нового года, но просит не расслабляться.

"Прошло три дня 2017 года. В этот период все оперативные службы отработали на высоком уровне. Но я попрошу не расслабляться", — сказал он на селектором совещании. Он сообщил, что в целом новогодняя ночь по всей стране прошла спокойно, никаких серьёзных чрезвычайных происшествий или чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Пучков подчеркнул, что впереди ещё много работы. "Впереди Рождество Христово, продолжаются новогодние праздники, люди продолжают отдыхать, а мы работаем", — отметил он.

Министр напомнил, что с 26 декабря по 15 января все подразделения МЧС России работают в режиме повышенной готовности. Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС общей численностью более 700 тысяч человек и свыше 130 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России — более 170 тысяч человек и свыше 25 тысяч единиц техники.