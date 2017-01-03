В Кузбассе в первый день нового года родились более 50 детей

КЕМЕРОВО, 3 янв — РИА Новости. Население Кемеровской области в Новый год пополнилось 56 новыми жителями — 1 января в регионе родились 27 мальчиков и 29 девочек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Больше всего детей в праздничный день родилось в Новокузнецке — 14, Кемерове — 11, Прокопьевске — шесть. В Кемеровском областном перинатальном центре на свет появилось два младенца", — говорится в сообщении.

По данным властей, в 2016 году в Новый год в Кузбассе появились на свет 82 ребенка — 46 девочек и 36 мальчиков.

Как уточнили в обладминистрации, по распоряжению губернатора Амана Тулеева все женщины, родившие детей в Новый год, в рамках областной акции получат по 10 тысяч рублей и серебряный медальон "Рожденному на Земле Кузнецкой". Всех женщин, ставших мамами в первый день 2017 года, в среду поздравит начальник областного департамента охраны здоровья населения Владимир Шан-Син.

Акция "Родился ребенок" проводится в Кузбассе по инициативе Тулеева с 2000 года и сейчас проходит пять раз в году: 8 Марта, в День защиты детей, День матери, Новый год и Рождество. Женщины, ставшие мамами в эти праздничные дни, получают материальную помощь, подарки и сувениры от областных властей.