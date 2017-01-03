Кадыров рассказал о результатах своего медосмотра

МОСКВА, 03 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что начал новый год с планового медицинского обследования. Видеорассказ о диспансеризации политик опубликовал на своей странице в Instagram.

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Янв 2 2017 в 6:51 PST

Лидер республики отметил, что он ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, однако медицинское обследование проходит каждый год. "Врачи заявили, что здоров! Всем вам желаю здоровья, благополучия!", — заявил политик.

Кадыров рассказал, что прошел кардиологические, неврологические, гастроэнтерологические тесты. Также у него проверили опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, кровообращения и эндокринную систему.

Глава Чечни в очередной раз призвал жителей республики пройти медосмотр, "не дожидаясь болезней".