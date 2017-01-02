Путин выразил соболезнования в связи с кончиной маршала Владимира Михалкина

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки Ирине Михалкиной в связи с кончиной маршала артиллерии Владимира Михалкина, отметив большой вклад маршала в укрепление российской армии, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

Советский и российский военачальник маршал артиллерии Владимир Михалкин скончался 1 января на 90-м году жизни.

"Ушел из жизни выдающийся военачальник, патриот, настоящий защитник Родины. Владимир Михайлович Михалкин с честью прошел нелегкие испытания на фронтах Великой Отечественной войны, а в последующие десятилетия — многое сделал для укрепления наших Вооруженных Сил, развития ракетных войск и артиллерии. И всегда был верен присяге и долгу, достойно служил своему народу", — говорится в сообщении.