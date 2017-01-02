Путин выразил соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил княгине Феодоре Романовой глубокие соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

Князь Дмитрий Романович скончался в ночь на воскресенье в Копенгагене в возрасте 90 лет, сообщила датской газете Berlingske Tidende его вдова Дорит Ревентлов (Феодора Алексеевна).

"Искренняя любовь к Родине и своему народу проявлялась в активной благотворительной и меценатской деятельности Димитрия Романовича, в его усилиях, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества. Благотворительный фонд семьи Романовых оказывал бескорыстную помощь детям-сиротам, инвалидам, ветеранам", — говорится в сообщении.

По словам главы государства, князь Димитрий на протяжении всей своей жизни хранил неразрывную духовную связь с Россией и был настоящим патриотом. Также президент отметил большой вклад князя в распространение за рубежом знаний о российской истории и культуре, а также традициях Российского императорского дома.

Путин отметил, что Россия гордится нашим выдающимся князем Димитрием. Светлая память о Димитрии Романовиче Романове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал и ценил этого замечательного человека, добавил президент.