На реконструкцию культурного центра в Забайкалье выделили 17,6 млн рублей

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда свыше 17,6 миллиона рублей на завершение реконструкции культурно-досугового центра в Забайкалье, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля в понедельник.

"Выделить… из резервного фонда президента РФ 17 646,5 тысячи рублей Минкультуры России для муниципального учреждения культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального района "Красночикойский район" (Забайкальский край, Красночикойский район, село Красный Чикой, улица Первомайская, 57) на завершение реконструкции здания, расположенного по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, село Красный Чикой, улица Первомайская, 59а", — говорится в сообщении.

В связи с этим Минкультуры поручено проконтролировать целевое назначение выделенной суммы и представить в администрацию президента отчёт о расходовании выделенных средств. Кроме этого, полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе вверено обеспечить проверку исполнения настоящего распоряжения.