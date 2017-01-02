МЧС России напоминает основные правила безопасного поведения на льду

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спасатели МЧС России предупреждают об опасности выхода на тонкий лед, что становится причиной гибели людей. Зачастую среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Министерство напоминает основные правила безопасного поведения на льду, а также действия при спасении провалившегося под лед человека.

Безопасный лед



Избежать происшествий на льду можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности. Как отмечают в МЧС, одна из самых частых причин трагедий на водоемах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся беспомощными, притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Для того, чтобы обезопасить себя на льду, необходимо знать при каких условиях лед может быть безопасным.

"Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: безопасная толщина льда для одного человека не менее семи сантиметров, для сооружения катка — 12 сантиметров и более, для совершения пешей переправы — 15 сантиметров и более, для проезда автомобилей — не менее 30 сантиметров", — информирует МЧС РФ.

Прочным считается прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком. Стоит также знать, что на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.

Небезопасным льдом считается молочно-мутный, серый лед, ноздреватый и пористый: такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания. Также опасным считается покрытый снегом лед: снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова.

"Лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения",- предупреждает спасательное ведомство.

Как не провалиться под лед

В целях безопасности нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами.

"При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут",- предупреждает МЧС.

Кроме того, нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий и по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Если выход на лед необходим, стоит взять с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу. Петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 метров). Замерзший водоем лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

"Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий", — советует МЧС.

При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка 15-20 метров длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 граммов на другом.

Строго запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения.

Если провалился сам

Следует знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты действий, в том числе спасателей.

Время безопасного пребывания человека в воде при температуре воды +5 — +15°С — от 3,5 часов до 4,5 часов; при температуре воды +2 — +3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 минут; при температуре воды —2°С смерть может наступить через 5-8 минут.

Если вы провалились под лед, то нельзя паниковать, делать резких движений. Нужно стабилизировать дыхание.

"Нужно широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой; по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед; попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу",- рекомендует ведомство.

После нужно передвигаться по льду в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Если провалились с автомобилем

Если под лед провалился автомобиль, в котором вы находитесь, то немедленно нужно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; двери желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну.

"Если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как покинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля, по возможности избавьтесь от "тяжелой" одежды. Спасать нужно в первую очередь детей: в этом случае прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами, и всплывайте", — советуют спасатели.

Помощь провалившемуся



Если вы стали свидетелем того, как человек провалился под лед, то нужно вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы и уверенность. Далее подползите к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.

"Если вы не один, то надо лечь на лед и двигаться друг за другом. Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них", — отмечает МЧС.

За три–четыре метра до провалившегося нужно протянуть ему шест, доску или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. Затем нужно осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны. Сразу же после спасения человека нужно доставить его в теплое помещение и оказать ему помощь: снять и отжать одежду, по возможности переодеть в сухую и укутать полиэтиленом. Обязательно нужно оперативно вызвать спасенному скорую помощь.