В Оренбургской области из-за сильного снегопада перекрывают трассы

УФА, 1 янв – РИА Новости, Рамиля Салихова. Оренбургские спасатели рекомендуют жителям не выезжать на трассы из-за снегопадов и снежных заносов, введены ограничения на нескольких участках, а для замерзших водителей и пассажиров развернуты пункты обогрева, сообщил РИА Новости представитель МЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, в новогоднюю ночь испортилась погода почти во всем Оренбуржье. До особого распоряжения введено ограничение движения транспорта на участке автомобильной дороги Р-336 Оренбург-Орск с 170 по 260-й километр. А первого января из-за недостаточной видимости дорожные службы ограничили движение на участке трассы от станции Сара до Самарского и от Кувандыка до Новосимбирки.
"По состоянию на 21.00, движение на трассах ограничено. В пункте временного размещения в Медногорске … находятся 15 человек, пятеро из них дети", — рассказал собеседник агентства. По его словам, желающие могут отдохнуть в мобильном пункте обогрева и согреться горячим чаем. Пункты обогрева, расположенные на самых опасных участках оренбургских трасс, могут вместить более 300 человек.
В 2016 году после новогодней ночи несколько десятков автомобилей с пассажирами оказались в снежном плену на дорогах Оренбуржья. Спасатели добирались до них более 14 часов. С заснеженных дорог были эвакуированы 84 человека, 14 из них получили тяжелые обморожения, один мужчина погиб от переохлаждения. Следствие отмечает, что спасательная операция была совершена не спасателями, а специалистами непрофильных служб.