В Оренбургской области из-за сильного снегопада перекрывают трассы

УФА, 1 янв – РИА Новости, Рамиля Салихова. Оренбургские спасатели рекомендуют жителям не выезжать на трассы из-за снегопадов и снежных заносов, введены ограничения на нескольких участках, а для замерзших водителей и пассажиров развернуты пункты обогрева, сообщил РИА Новости представитель МЧС по Оренбургской области.

По данным ведомства, в новогоднюю ночь испортилась погода почти во всем Оренбуржье. До особого распоряжения введено ограничение движения транспорта на участке автомобильной дороги Р-336 Оренбург-Орск с 170 по 260-й километр. А первого января из-за недостаточной видимости дорожные службы ограничили движение на участке трассы от станции Сара до Самарского и от Кувандыка до Новосимбирки.

"По состоянию на 21.00, движение на трассах ограничено. В пункте временного размещения в Медногорске … находятся 15 человек, пятеро из них дети", — рассказал собеседник агентства. По его словам, желающие могут отдохнуть в мобильном пункте обогрева и согреться горячим чаем. Пункты обогрева, расположенные на самых опасных участках оренбургских трасс, могут вместить более 300 человек.

Представитель ведомства отметил, что в ночь на 2 января местами по области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, на дорогах — снежные заносы и накат. "МЧС, ряд министерств и ведомств, а также органы муниципальной власти продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Спасатели области настоятельно рекомендуют отказаться от дальних поездок на автотранспорте до стабилизации погодных условий. На трассах дежурят полицейские, спасатели и сотрудники дорожной службы, всего работают 228 человек и 152 единицы техники", — рассказал собеседник агентства.

В 2016 году после новогодней ночи несколько десятков автомобилей с пассажирами оказались в снежном плену на дорогах Оренбуржья. Спасатели добирались до них более 14 часов. С заснеженных дорог были эвакуированы 84 человека, 14 из них получили тяжелые обморожения, один мужчина погиб от переохлаждения. Следствие отмечает, что спасательная операция была совершена не спасателями, а специалистами непрофильных служб.

В начале октября глава МЧС России Владимир Пусков провел совещание в Оренбурге и поручил властям совместно с МЧС региона подготовиться к зимнему времени, чтобы не допустить тяжелой ситуации на дорогах. Местные власти отчитались, что все силы и средства области готовы к обеспечению безопасности на дорогах в осенне-зимний сезон. По данным правительства области, специалисты обследовали все опасные участки дорог, в которых установили посты визуального контроля с камерами видеонаблюдения. Запланировано к оперативному развертыванию 32 пункта временного размещения вместимостью до 2 тысяч человек, пункты обогрева и питания.

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