Пассажиры аварийно севшего в Красноярске японского Boeing продолжили полет

КРАСНОЯРСК, 1 янв — РИА Новости. Пассажиры самолета Boeing 777 Японских авиалиний, совершившего аварийную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново", вылетели в пункт назначения, сообщает справочная служба аэропорта.

Ранее сообщалось, что, по данным краевого портала оповещения о чрезвычайных ситуациях 112, Boeing 777 рейс NH 204 в субботу благополучно совершил аварийную посадку в "Емельяново". По данным специализированного сайта Flightradar, данный борт Японских авиалиний выполнял рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне — Токио.

"Пассажиры рейса NH 204 в 21.25 вылетели из "Емельяново", — говорится в сообщении.