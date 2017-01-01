В праздники более шести тысяч спасателей обеспечат безопасность "на воде"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Свыше шести тысяч сотрудников МЧС России обеспечат безопасность людей на водных объектах в регионах страны в период новогодних праздников, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента пожарно-спасательных и специальных формирований министерства Владлен Аксёнов.
В свою очередь, глава МЧС России Владимир Пучков поручил руководителям территориальных органов ведомства проработать вопрос с администрациями субъектов и городов России по вопросу взаимодействия коммунальных служб и служб жизнеобеспечения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением метеоусловий, при которых могут произойти нарушения работы всех видов транспорта, объектов ЖКХ, обрывы и обледенение ЛЭП.