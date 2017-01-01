В праздники более шести тысяч спасателей обеспечат безопасность "на воде"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Свыше шести тысяч сотрудников МЧС России обеспечат безопасность людей на водных объектах в регионах страны в период новогодних праздников, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента пожарно-спасательных и специальных формирований министерства Владлен Аксёнов.

"Для обеспечения защиты жизни и здоровья людей на водных объектах, в части реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, в готовности к применению находится группировка сил и средств поисково-спасательных формирований МЧС России общей численностью более 6 тысяч единиц личного состава, в том числе 517 водолазов, на вооружении которых имеется 209 плавсредств и 53 судна на воздушной подушке, 1604 единицы автотранспорта и 130 единиц снегоходов и квадроциклов", — сказал Аксёнов.

В свою очередь, глава МЧС России Владимир Пучков поручил руководителям территориальных органов ведомства проработать вопрос с администрациями субъектов и городов России по вопросу взаимодействия коммунальных служб и служб жизнеобеспечения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением метеоусловий, при которых могут произойти нарушения работы всех видов транспорта, объектов ЖКХ, обрывы и обледенение ЛЭП.