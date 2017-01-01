В праздники около 350 тысяч человек выйдут на дежурство для борьбы с ЧС

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Порядка 350 тысяч человек будут дежурить в России в составе группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в новогодние праздники, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента пожарно-спасательных и специальных формирований МЧС России Владлен Аксенов.
От МЧС России запланировано участие более 108 тысяч военнослужащих, сотрудников и работников федеральной противопожарной службы и спасателей. Кроме того, на дежурстве будут находиться более 22 тысячи единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, на суточные дежурства будут заступать 36 тысяч человек личного состава и 18 тысяч единиц техники.