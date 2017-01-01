Российские города получили защитные лесопарковые пояса

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские города с начала 2017 года вместе со вступлением в силу так называемого закона о "зелёном щите" получают защитные лесопарковые пояса, где существенно ограничивается вырубка леса и опасная промышленная деятельность.

"Задача закона – законодательно обосновать создание вокруг городов зелёной зоны с ограниченным режимом природопользования. Это комплекс норм, которые позволяют реализовать в большей степени право граждан на благоприятную окружающую среду путём формирования вокруг крупных городов так называемого "зеленого щита", – пояснили в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз).

Как отмечает лесное ведомство, в этом законе важно понимать разницу между особо охраняемыми природными территориями и "зеленым поясом" городов. На территории "зеленого щита" могут располагаться спортивные, туристические, санаторно-курортные, медицинские, рекреационные и образовательные учреждения. Однако там нельзя размещать опасные производства и отходы высоких классов опасности.

"Запрещено в зеленых поясах и капитальное строительство – за исключением вышеперечисленных категорий спортивных, медицинских и образовательных учреждений, а также гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов. Из территорий "зеленого пояса" будут исключаться участки, где осуществляется добыча полезных ископаемых", – пояснили в Рослесхозе.

При этом создание "зелёных щитов" вокруг городов будет учитывать стратегическое развитие городов. Закон предусматривает изменение границ зеленого пояса, но с обязательным включением туда такого же по площади участка, как тот, что убывает в результате строительства объектов. В отношении инициатора вырубки соответствующих лесов, действует обязанность обеспечить лесовосстановление в равных площадях.