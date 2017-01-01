Требования к минимальному уставному капиталу медстраховщиков повышены вдвое

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Минимальная планка уставного капитала российских страховщиков, которые осуществляют только медицинское страхование, с 1 января 2017 года повышена вдвое — с 60 до 120 миллионов рублей.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, чтобы исполнить это требование, страховщикам ОМС пришлось изыскать 2,5 миллиарда рублей дополнительных средств в условиях кризиса.

В настоящий момент ВСС готовит предложения по реформированию системы обязательного медицинского страхования. Кроме того, экономическим советом при президенте РФ проводится масштабный анализ вопросов, относящихся к сфере медицины и ОМС.

Как свидетельствует мировая практика, страховая модель здравоохранения дает наилучшие экономические результаты, особенно в условиях сокращения возможностей бюджета по финансированию медицины, в условиях кризиса в экономике. По словам Юргенса, в 2015 году страховые медицинские организации (СМО) возвратили в систему ОМС более 67,3 миллиарда рублей.

Также с 1 января вступит в силу новый стандарт финансовой отчетности для страховых организаций и обществ взаимного страхования. Все страховщики перейдут на новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета.