Требования к минимальному уставному капиталу медстраховщиков повышены вдвое

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Минимальная планка уставного капитала российских страховщиков, которые осуществляют только медицинское страхование, с 1 января 2017 года повышена вдвое — с 60 до 120 миллионов рублей.
В настоящий момент ВСС готовит предложения по реформированию системы обязательного медицинского страхования. Кроме того, экономическим советом при президенте РФ проводится масштабный анализ вопросов, относящихся к сфере медицины и ОМС.
Также с 1 января вступит в силу новый стандарт финансовой отчетности для страховых организаций и обществ взаимного страхования. Все страховщики перейдут на новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета.