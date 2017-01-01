В России вступил в силу порядок медосмотра для владения оружием

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Приказ Минздрава РФ, утверждающий порядок медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических и психотропных веществ, вступает в силу 1 января.

Приказ был подписан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой летом 2016 года.

Порядок, утвержденный приказом, регулирует вопросы проведения медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Медицинское освидетельствование проводится для установления у гражданина РФ, намеревающегося владеть оружием, наличия или отсутствия заболеваний, при которых противопоказано владение оружием. Химико-токсикологические исследования проводятся в целях обнаружения и последующей идентификации в образцах биологических объектов наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Медицинское освидетельствование и химико-токсикологические исследования осуществляются за счет средств граждан. Срок действия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием для получения лицензии составляет один год со дня его выдачи.