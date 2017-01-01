МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Федеральный закон об НКО-исполнителях общественно полезных услуг, вступает в силу в это воскресенье, теперь согласно закону такие некоммерческие организации будут иметь приоритетное право на получение мер поддержки.

Президент России Владимир Путин в начале июля подписал закон о поддержке деятельности некоммерческих организаций (НКО), оказывающих общественно полезные услуги, а именно Федеральный закон от 3 июля 2016 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части установления статуса некоммерческой организации — исполнителя общественно полезных услуг".

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. НКО-исполнители общественно полезных услуг будут иметь право на приоритетное получение мер поддержки, следует из законопроекта. Перечень таких услуг будет определять правительство РФ.

Закон определяет основания, по которым НКО может быть включена в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Предлагается ограничить срок включения такой организации в реестр двумя годами, по истечении которых НКО может быть вновь признана исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном порядке.

Также в законе обозначены случаи, при которых НКО может быть исключена из реестра.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин ранее заявлял, что некоммерческие организации, которые зарекомендовали себя в качестве безупречных партнеров государства, должны получать ряд льгот, в том числе до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ. Для таких НКО должен быть установлен статус исполнителя общественно полезных услуг, отмечал глава государства.

В марте группа депутатов и сенаторов внесла законопроект, который вводит понятие НКО-исполнителя общественно полезных услуг. Это социально ориентированная НКО, которая на протяжении одного и более года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является иностранным агентом и не имеет задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным платежам.