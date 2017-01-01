Бывших сотрудников ОВД обяжут отчитываться о злоупотреблении наркотиками

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым для приема на работу на некоторые должности граждане обязаны предоставлять справки о том, что не привлекались к ответственности за употребление наркотиков и психотропных веществ, вступают в силу с 1 января 2017 года.

Справку будут требовать при поступлении на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой.

Обязанность предоставить справку также коснется будущих работников подразделений транспортной безопасности, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и вневедомственной охраны, частных охранников и всех, чья работа связана с ношением оружия.

Обязательным условием справка станет при приеме на работу авиационного персонала, а также персонала торговых судов.

Справку можно будет получить через многофункциональные центры по оказанию населению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).