Закон о создании единого госреестра ЗАГС вступает в силу

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Закон о создании единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), подписанный президентом летом, вступает в силу 1 января 2017 года за исключением некоторых положений.

Закон предусматривает создание единого госреестра записей актов гражданского состояния как составной части единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ.

Он должен сократить сроки оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния и дать возможность заявителям пользоваться услугами по месту жительства. Также, согласно закону, электронные документы ЗАГС станут равнозначны документам, составленным на бумаге.

Закон определяет срок завершения работ по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния до 31 декабря 2019 года.

Оператором информационной системы определяется Федеральная налоговая служба (ФНС). Реализация закона потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 10,6 миллиарда рублей.