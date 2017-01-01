Россиянам в 2017 году будут сообщать о необходимости диспансеризации по СМС

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В 2017 году граждан начнут информировать о необходимости прохождения вакцинации и диспансеризации при помощи СМС-рассылки.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала, что эффективная система работы с застрахованными пациентами, которая предполагает, в частности, смс-рассылку о необходимости прохождения диспансеризаций и оказания правовой помощи при возникновении конфликтных ситуаций, будет сформирована в течение 1,5-2 лет.

Она отметила, что реализация такой системы пройдет в несколько этапов.

Второй этап, включающий в себя индивидуальное информирование застрахованных при помощи смс-оповещений о необходимости прохождения диспансеризации и вакцинации, стартует 1 января 2017 года.

По словам Скворцовой, последний этап начнется 1 января 2018 года. В его рамках предполагается повышение мотивации к выполнению рекомендаций врачей застрахованных и их ответственности за собственное здоровье.