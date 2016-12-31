Гамидов рассказал о планах по расселению в Дагестане леопардов

МАХАЧКАЛА, 31 дек – РИА Новости. Расселение краснокнижных переднеазиатских леопардов в естественную среду обитания Тляратинского заказника в Дагестане запланировано на 2018 год, сообщил в интервью РИА Новости глава правительства республики Абдусамад Гамидов.
"Между Минприроды Дагестана и ООО "Главспецстрой" подписано соглашение, предусматривающее реализацию совместных мер по восстановлению популяции переднеазиатских леопардов в Дагестане. По мере решения всех организационных вопросов выпуск и расселение этих животных в естественную среду обитания планируется в 2018 году", — сказал Гамидов.
Он отметил, что, по мнению специалистов, Тляратинский заказник, где сохранились большие массивы сравнительно нетронутых или малоиспользуемых земель, является наиболее естественным ареалом обитания вида леопардов.
Площадь территории, необходимой для благоприятного сосуществования одной особи леопарда, составляет 10-20 тысяч гектаров.
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