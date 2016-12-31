Гамидов рассказал о планах по расселению в Дагестане леопардов

МАХАЧКАЛА, 31 дек – РИА Новости. Расселение краснокнижных переднеазиатских леопардов в естественную среду обитания Тляратинского заказника в Дагестане запланировано на 2018 год, сообщил в интервью РИА Новости глава правительства республики Абдусамад Гамидов.

"Между Минприроды Дагестана и ООО "Главспецстрой" подписано соглашение, предусматривающее реализацию совместных мер по восстановлению популяции переднеазиатских леопардов в Дагестане. По мере решения всех организационных вопросов выпуск и расселение этих животных в естественную среду обитания планируется в 2018 году", — сказал Гамидов.

Он отметил, что, по мнению специалистов, Тляратинский заказник, где сохранились большие массивы сравнительно нетронутых или малоиспользуемых земель, является наиболее естественным ареалом обитания вида леопардов.

Кроме того, заказник примыкает к Закатальскому заповеднику в Азербайджане и Лагодехскому в Грузии, в целом образуя единый комплекс местообитания общей площадью более 500 тысяч гектаров, необходимый для реинтродукции и восстановления популяции вида.

Площадь территории, необходимой для благоприятного сосуществования одной особи леопарда, составляет 10-20 тысяч гектаров.

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