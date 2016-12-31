Москалькова пожелала в новом году развития гражданского общества в России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем новогоднем поздравлении пожелала, чтобы в России развивалось гражданское общество, в основе которого лежат права и свободы граждан России.
"Чтобы не болели дети и родители, чтобы удача всегда была на нашей стороне! С Новым годом и новым счастьем, друзья!", — отмечается в сообщении омбудсмена.
Совсем немного осталось до того момента, когда 2016 год уйдёт в прошлое, а на смену ему придет новый, 2017-й. Сколько было таких перемен в нашей жизни, но все равно, каждый новый год — это новые ожидания, новые открытия, новые перспективы! Не зря говорится: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому от всего сердца желаю вам, чтобы в новогоднюю ночь у вас было доброе, радостное настроение, чтобы ваш стол был обильным, щедрым и гостеприимным. И чтобы встретили вы Новый год вместе с самыми дорогими и любимыми людьми, со своей семьей и с хорошими друзьями. Пусть обязательно сбудутся все желания, которые мы по доброй традиции загадаем под бой курантов! Самое главное желание — чтобы наступающий 2017-й год был ещё лучше, ещё успешнее, чем год уходящий, чтобы он принёс в наши дома, наши семьи радость, любовь и достаток, чтобы крепла и процветала наша страна! Чтобы развивалось наше гражданское общество, в основе которого наши с вами права – права и свободы граждан России! Чтобы не болели дети и родители, чтобы удача всегда была на нашей стороне! С Новым годом и новым счастьем, друзья!