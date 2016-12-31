Москалькова пожелала в новом году развития гражданского общества в России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем новогоднем поздравлении пожелала, чтобы в России развивалось гражданское общество, в основе которого лежат права и свободы граждан России.

"Самое главное желание — чтобы наступающий 2017 год был еще лучше, еще успешнее, чем год уходящий, чтобы он принес в наши дома, наши семьи радость, любовь и достаток, чтобы крепла и процветала наша страна! Чтобы развивалось наше гражданское общество, в основе которого наши с вами права — права и свободы граждан России!", — написала Москалькова в своем микроблоге в Twitter

"Чтобы не болели дети и родители, чтобы удача всегда была на нашей стороне! С Новым годом и новым счастьем, друзья!", — отмечается в сообщении омбудсмена.