Более 23 тысяч сотрудников Росгвардии будут охранять порядок в праздники

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Свыше 23 тысяч бойцов Росгвардии будут взаимодействовать с МВД России в период новогодних праздников, охраняя общественный порядок в регионах страны, сообщили РИА Новости во временном информационном центре ведомства.

"Планируется задействовать совместно с МВД более 23 тысяч сотрудников, а также более 15 тысяч работников частных охранных организаций, членов добровольных дружин и представителей казачества", — сообщили в центре.

Начальник главного управления по работе с личным составом генерал-майор Владимир Игнатьев отметил, что, несмотря на праздники, боеготовность всех подразделений Росгвардии останется высокой — послаблений не будет.

"Взаимодействие будет проходить со всеми силовыми ведомствами России и во всех регионах", — уточнил он.