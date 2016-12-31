Евкуров проверил работу оперативного штаба ЖКХ, сообщив об утечке газа

НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров лично проверил готовность оперативных служб ЖКХ региона к реагированию на сигналы местных жителей, сообщив об утечке газа прямо с заседания правительства.
"Решил лично проверить, как быстро можно получить помощь после обращения", — написал Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram.
На период праздников и выходных дней при Правительстве РИ образован Оперативный штаб, который должен быстро реагировать на любые сигналы о перебоях в водо-, электро- и газоснабжении. Определили для экстренных звонков следующие телефонные номера: 8 (8734) 55 14 23, и 8 (928) 747-75-44. Решил лично проверить, как быстро можно получить помощь после обращения. На звонок ответили почти сразу, сообщил оператору, что по ул.Мальсагова, 22 произошла утечка газа. Жалобу приняли и по названному адресу сразу же выслали дежурную группу. На месте ребятам объяснили, что это была проверка их работы. Молодцы! Надеюсь, что они и дальше будут выполнять свою работу с такой ответственностью.