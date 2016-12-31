Евкуров проверил работу оперативного штаба ЖКХ, сообщив об утечке газа

НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров лично проверил готовность оперативных служб ЖКХ региона к реагированию на сигналы местных жителей, сообщив об утечке газа прямо с заседания правительства.

Во время заседания правительства в пятницу Евкуров со своего мобильного телефона позвонил на один из номеров оперативного штаба, созданного в Ингушетии для обеспечения бесперебойного электро-, газо- и водоснабжения в период новогодних праздников.

"Решил лично проверить, как быстро можно получить помощь после обращения", — написал Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram.