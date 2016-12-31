На Чукотке восстановили электроснабжение, нарушенное ураганным ветром

ВЛАДИВОСТОК, 31 дек – РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное ураганным ветром в ряде населенных пунктов Чукотки, восстановлено, сообщает правительство региона.

Восточная Чукотка пострадала в результате мощного циклона, принёсшего обильные осадки и сильный ветер, местами достигавший 54 м/с. Оказались повреждены окна домов и лопасти вертолетов в аэропорту, завалился кран в порту.

"На данный момент во всех населённых пунктах восстановлено электроснабжение. Возникшие проблемы с телефонной связью и телевещанием также уже исправлены во всех городах и сёлах, кроме Эгвекинота. Здесь произошёл обрыв линий телефонной связи. Планируем завершить здесь работы до конца дня", – рассказал первый заместитель губернатора Чукотского АО Леонид Николаев.

По словам губернатора Чукотки Романа Копина, нужно сделать всё, чтобы жители Чукотки могли отпраздновать Новый год в комфортных условиях: в тепле, со светом и водой, с возможностью позвонить родным и близким, увидеть поздравления и праздничные программы по телевизору.

"Также Роман Копин подчеркнул, что в связи с неблагоприятным прогнозом на праздничные выходные во всех муниципальных образованиях должны быть проведены превентивные меры по снижению рисков. В первую очередь необходимо протестировать резервные источники электропитания, провести с жителями и руководителями организаций профилактические беседы, обеспечить информирование граждан в случае чрезвычайных или аварийных ситуаций", — сообщает правительство АО.

Из-за непогоды вернуться на Чукотку или улететь за её пределы не смогли более 150 человек. Сегодня планируется выполнение трёх рейсов, в том числе Москва – Анадырь – Москва и Хабаровск – Анадырь – Хабаровск. Также будут осуществляться пассажироперевозки через Анадырский лиман. Кроме того, 2 января будет выполнен рейс на село Лаврентия, которое в настоящее время не может принять вертолёт по погодным условиям.