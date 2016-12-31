Медведев в Сочи 5 января проведет совещание по олимпийскому наследию

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 января в Сочи проведет совещание, посвященное олимпийскому наследию.

"Оно будет посвящено Олимпийскому наследию", — рассказал Медведев журналистам.

"Я каждый раз туда приезжаю, чтобы какие гадости ни говорили про нашу Олимпиаду, все-таки все равно испытываю чувство гордости за то, что вот это так выглядит, и за те результаты, которые были достигнуты", — сообщил он.

В февраля 2014 года в Сочи прошли XXII зимние Олимпийские игры, которые побили рекорды по количеству стран-участниц, спортсменов и разыгранных комплектов медалей.

Суть проекта "Олимпийское наследие", реализуемого Олимпийским комитетом России, — использовать оборудование, которое работало на Олимпиаде в Сочи, для развития массового спорта.