В Татарстане почти 100 машин выстроились в новогоднюю гирлянду

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Нижнекамске 98 автолюбителей поздравили россиян с наступающими праздниками, составив из своих машин фразу "С 2017 годом".

Как сообщают местные СМИ, участники флешмоба координировали свою деятельность через социальные сети, а видеосъемку организовали жители города.

За последнее время автомобилисты многих городов России успели поучаствовать в подобных акциях. Так, в Кирове из легковушек собрали елку, а в Твери состоялся флешмоб, в ходе которого автолюбители составили конструкцию, очень похожую на снежинку.