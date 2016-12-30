При благотворительном фонде Доктора Лизы будет создан общественный совет

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. При благотворительном фонде "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, бывшей на борту потерпевшего крушение Ту-154, в январе будет создан общественный совет, в который войдут люди, любящие ее и готовые продолжить дело Доктора Лизы, говорится в заявлении фонда.

"Также в январе нами будет создан Общественный совет при МОО "Справедливая помощь", в который будут приглашены люди, любящие Елизавету Глинку и готовые помогать в продолжении ее дела", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда в пятницу.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.