Аэропорт "Внуково" не ждет коллапса, связанного с новогодними посылками

17:4630.12.2016
(обновлено: 18:02 30.12.2016)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Московский аэропорт "Внуково" в эти праздники не ожидает коллапса, связанного с новогодними посылками, сообщил совладелец аэропорта Виталий Ванцев.
"В этом году мы не предвидим (грузового коллапса – ред.)… Мы не видим сегодня этой проблемы у себя, мы достаточно уверенно наращиваем объемы грузовых перевозок и почты, у нас достаточно большие ресурсы… Вопрос скорее организации работы, чем создания инфраструктуры", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24
".
Несколько лет назад в столичных аэропортах возникла ситуация со скоплением почтовой корреспонденции.
Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка.
Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.