Новый год в поездах РЖД встретят около 60 тысяч пассажиров

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Новогоднюю ночь в российских поездах дальнего следования встретят порядка 60 тысяч пассажиров, сообщили РЖД.

Для обеспечения повышенного спроса на поездки в период новогодних праздников назначено 562 рейса дополнительных поездов. Пик перевозок приходится на 30 декабря: в этот день с вокзалов и станций страны отправится свыше 380 тысяч пассажиров, в том числе из Москвы — около 100 тысяч, из Санкт-Петербурга — более 30 тысяч.

Дополнительные поезда отправятся по наиболее востребованным маршрутам из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Волгограда, Владивостока, Красноярска, Ростова, Адлера, Новороссийска, Архангельска, Петрозаводска.

В связи с традиционным увеличением пассажиропотока в сообщении Москва — Санкт-Петербург с Рижского вокзала назначены дополнительные поезда на 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января и поезд отправлением 7 января.

Для перевозки организованных групп детей в период предновогодних дней и каникул запланировано назначение 19 рейсов поездов. Поезда отправятся из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Челябинска, Новосибирска, Казани, Ижевска, из Томска, Красноярска, Нового Уренгоя в Санкт-Петербург, из Новокузнецка в Москву, из Екатеринбурга в Казань.

Назначение трех специальных туристических поездов на родину Деда Мороза в Великий Устюг запланировано в период новогодних и рождественских праздников: два поезда — из Санкт-Петербурга, один — из Екатеринбурга. Для обеспечения перевозки пассажиров в сообщении между РФ и Финляндией в период новогодних праздников назначен дополнительный поезд Москва — Хельсинки отправлением из Москвы 30 декабря и 1, 2, 3 января; из Хельсинки — 30 декабря и 2, 3, 4, 7, 8 января.