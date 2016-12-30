Все текущие проекты фонда Доктора Лизы продолжают работать

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Все текущие проекты благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, продолжают работать, созданный благотворителем дом милосердия в Москве и его постояльцы обеспечены всем необходимым, говорится в заявлении фонда.

"Все текущие проекты Доктора Лизы продолжают работать. Все сотрудники продолжают выполнять свои обязанности. Дом Милосердия и его постояльцы обеспечены всем необходимым. Все, кто помогал нам вести работу с больными детьми, выразили желание её продолжать и помогают нам во всем. Программа "Вокзал по средам" также работает в обычном, текущем режиме", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.