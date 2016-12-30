Фонд Доктора Лизы эвакуирует тяжелобольных детей из Донецка в конце января

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Благотворительный фонд "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, продолжит в рабочем порядке эвакуацию раненых и тяжелобольных детей из Донецка, она запланирована на конец января, также уже сформирован очередной гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Сирии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

"Очередной гуманитарный груз для Тишринского госпиталя в Сирии уже сформирован, эвакуация раненых и тяжелобольных детей из Донецка будет произведена в рабочем порядке в конце января 2017 года", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.