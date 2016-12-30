Собянин назвал открытие МЦК событием года

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что событием года стало открытие Московского центрального кольца (МЦК).

Событием года в столице считаю открытие #МЦК. Кольцо экономит время пассажиров в пути и способствует развитию территорий вокруг него — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 декабря 2016 г.

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"Событием года в столице считаю открытие МЦК. Кольцо экономит время пассажиров в пути и способствует развитию территорий вокруг него", — написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) запустили 10 сентября. К 2025 году МЦК должно перевозить до 300 миллионов человек в год, что сопоставимо с перевозками на самых загруженных ветках московского метрополитена.

Как ранее сообщалось, более 40% опрошенных ВЦИОМ москвичей считают, что открытие Московского центрального позволило разгрузить некоторые ветки метро. Каждый четвертый москвич (25%) считает, что "МЦК — проект, которым столица может гордиться".