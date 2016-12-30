В Кремле готовы решить вопрос с посещением Елки детьми дипломатов из США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков будет заниматься вопросами участия детей работающих в России американских дипломатов в новогоднем представлении в Кремле, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

Ранее президент РФ пригласил на новогоднюю елку в Кремль детей американских дипломатов аккредитованных в России.

Крылова напомнила, что представления проходят в двух различных форматах утренники и вечерние представления, где дети находятся вместе с родителями.

"Управление делами президента РФ вместе с министерством иностранных дел проработают необходимые для участия детей в торжественных мероприятиях процедуры и, в случае их желания посетить мероприятия, обеспечит их комфортное пребывание там", — сказала Крылова, отметив, что дети посетят мероприятия бесплатно.