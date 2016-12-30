Сбербанк открыл счет для сбора средств семьям погибших при крушении Ту-154

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Сбербанк открыл счет для сбора средств в помощь семьям жертв крушения Ту-154 над акваторией Черного моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк".

"Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154. Получателем средств является благотворительный фонд "Православие и Мир", который выступил с соответствующей инициативой", — пояснил представитель банка.

Он добавил, что приём добровольных пожертвований будет осуществляться во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно. Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств: счёт №40703810738000006071, БФ "Православие и Мир", ИНН 7743069277.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.