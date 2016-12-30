ФАС обнаружила дискриминационные условия в действиях Минобрнауки

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила дискриминационные условия в действиях Минобрнауки, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"В антимонопольное ведомство поступило обращение Российского союза сертификационных центров спортивных сооружений (РССЦСС) о публикации письма Минобрнауки России, которое касалось вопросов безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций", — говорится в сообщении.

По данным ФАС, заявитель указывал на то, что в приложении к письму содержатся наименования хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по добровольной сертификации спортивного оборудования и инвентаря и хозяйствующих субъектов, осуществляющих их производство, что может привести к ограничению конкуренции.

"Таким образом, акт госоргана создает дискриминационные условия на рынке систем добровольной сертификации спортивного оборудования и инвентаря, а также на рынке детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок", — отмечает антимонопольное ведомство.

В настоящее время регулятор вынес Минобрнауки предупреждение об исключении конкретных хозяйствующих субъектов.