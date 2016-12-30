В Ростовской области у индеек обнаружили птичий грипп

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор выявил птичий грипп у индеек на производственных площадках компании "Евродон" в Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных выявил геном вируса гриппа птиц в пробах патологического материала, отобранного от индеек, содержавшихся на двух площадках в Октябрьском районе Ростовской области", — говорится в релизе, разосланном ранее.

Отмечается, что специалисты государственной ветеринарной службы Ростовской области под контролем территориального управления Россельхознадзора работают в неблагополучном пункте.

В Россельхознадзоре уточнили агентству, что это компания "Евродон". РИА Новости пока не располагает комментарием компании по этому поводу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.